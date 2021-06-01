Украина – Северная Ирландия: Пятов раскрыл план "желто-синих" на игру

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от товарищеского матча против Северной Ирландии и рассказал об атмосфере в команде перед Евро.

По словам голкипера, сборная сейчас наигрывает различные тактические схемы, а поединок против Северной Ирландии, которая играет в 5 защитников, позволит их протестировать.

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Также Пятов рассказал, что в сборной царит прекрасная атмосфера и каждый выкладывается на полную, чтобы попасть в финальную заявку на Евро-2020.

Работается замечательно, ребята выкладываются по максимуму. Все нормально, все готовы. В сборной всегда замечательная атмосфера. Все работают с удвоенной энергией. Самое главное, что есть конкуренция. Тренерам виднее, кто им нужен, на кого им рассчитывать, – сказал вратарь.

Напомним, что уже в ближайшее время наставник команды Андрей Шевченко объявит список тех, кто поедет на континентальное первенство.