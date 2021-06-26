Украина проиграет Швеции, турнир выиграет Франция – прогноз искусственного интеллекта на Евро

Футбольные фанаты уже с нетерпением ждут поединков в раунде плей-офф Евро-2020. Английские журналисты не могут дождаться результатов, поэтому попытались узнать будущее у искусственного интеллекта.

Суперкомпьютер с Туманного Альбиона имеет довольно оптимистичный прогноз для сборной Англии. По мнению искусственного интеллекта, подопечные Саутгейта пройдут Германию и даже дойдут до финала.

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Правда, там "трех львов" ждет фиаско от действующих чемпионов мира, сборной Франции. Подопечные Дешама, по мнению компьютера, пройдут в раунде плей-офф Испанию и Италию.

А вот у Украины, по мнению компьютера, будущее не слишком яркое. Он убежден, что команда Шевченко проиграет Швеции, а скандинавы завершат свой путь на турнире, проиграв в 1/4 Англии.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится 29 июня, начало игры – в 22:00.