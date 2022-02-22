Украина потеряла ведущего нападающего накануне матча против Шотландии, – СМИ

По сообщению источника, Артем Довбик может пропустить матчи плей-офф за выход на ЧМ-2022. Форвард СК Днепр-1 получил повреждение.

Отмечается, что Довбик получил травму в тренажерном зале. Во время недавнего занятия Артем повредил грудную мышцу.

Читайте также Петраков из ничего может сделать конфету, – легенда Динамо положительно оценил шансы в плей-офф

Вероятно, нападающему понадобится операция. Источник сообщает о паузе в работе, которая по прогнозам медиков составит 5-6 недель. В этом случае Довбик вернется на поле в апреле.

Напомним, что следующий матч национальная сборная Украины проведет 24 марта против Шотландии в рамках плей-офф за выход на Чемпионат мира-2022. В текущем сезоне Артем Довбик забил 14 голов в составе днепрян в УПЛ и является лучшим бомбардиром элитного дивизиона.