Украина победит: Кличко похвастался новой формой сборной, котороя разозлила россиян

Новая форма национальной сборной по футболу уже поступила в продажу. Новинкой похвастался мэр Киева Виталий Кличко.

Бывший звездный боксер поздравил подопечных Шевченко с яркой победой над Кипром в последнем товарищеском матче перед Евро-2020.

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Поздравляю и благодарю наших футболистов! Украина победит! В широком смысле! Слава Украине! – добавил мэр Киева.

Напомним, сборная Украины разгромила Кипр со счетом 4:0. "Желто-синие" играли в новой форме, которая так разозлила россиян: на ней изображен контур карты Украины с Крымом и оккупированными территориями, а спину украшает надпись "Слава Украине".