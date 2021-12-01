Украина может сыграть с Италией в январе – чемпионы Европы просят о матче

Ближайший матч сборной Украины может пройти в начале 2022 года. Соперником "желто-синих" может стать титулованная сборная Италии.

Как и Украина, за путевку на ЧМ-2022 Италия будет сражаться в раунде плей-офф в марте. Главный тренер скуадры Роберто Манчини требует больше спаррингов перед важными матчами, чтобы команда была в оптимальной форме.

Интересно У Украины с этим проблемы, – Вацко указал на главную особенность битвы с Шотландией за ЧМ-2022

С 28 января по 4 февраля у Серии А будет перерыв. Именно в это время Манчини хочет провести товарищеский поединок.

Специалист хочет видеть соперником одну из команд, которая будет играть в плей-офф отбора на Мундиаль в Катаре: Украину, Шотландию или Россию. Пока местная Федерация футбола не дала ему положительного ответа.

Напомним, в первом матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 Украина сыграет против Шотландии, а Италия сыграет против Португалии – битва двух крайних чемпионов Европы.