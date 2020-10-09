Пока последний матч команд состоялся в 2016 году на чемпионате Европы. Подопечные Йоахима Лева победили на классе 2:0.

Третий визит немцев на НСК "Олимпийский" состоялся 14 ноября 2011 года. Это был товарищеский матч, на котором состоялось открытие обновленного стадиона. Украина побеждала 3:1, но немцы смогли вырвать ничью 3:3.

Через четыре года пути команд вновь пересеклись в отборе на чемпионат мира – 2002 года. В Киеве игра вновь завершилась вничью, но 1:1. На выезде "сине-желтые" были биты 4:1.

История противостояний между Украиной и Германией берет свое начало в 1997 году, пишет 24 канал . Тогда команды встретились в отборе на чемпионат мира 1998 года. В первом поединке немцы отпраздновали победу 2:0. В Киеве игра завершилась без голов.

Что : 3-й тур Лиги наций Где : Киев, НСК "Олимпийский" Когда : 21: 45 Где смотреть : Телеканал "Футбол 1", ТРК "Украина"

Кадровые проблемы Украины

Перед товарищеским матчем с Францией наставник сборной Украины столкнулся, пожалуй, с самыми большими кадровыми проблемами в истории украинской команды.

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Аж 14 футболистов вылетели из обоймы Андрея Шевченко. Все началось с коронавируса у игроков "Шахтера" Андрея Пятова и Тараса Степаненко. "Шахтер" вынужденно пошел на изоляцию.

8-го октября "горняки" получили результаты повторного тестирования. Согласно ему, девять футболистов сдали положительные тесты. Таким образом, в сборную Украины из "Шахтера" поехали только Марлос, Виктор Коваленко и довызванный из "молодежки" Валерий Бондарь.

Кто точно не поможет сборной Украины в Лиге наций

Александр Зинченко (травма)

Сергей Кривцов (травма)

Евгений Коноплянка (травма)

Сергей Болбат (травма)

Виталий Буяльский (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрей Пятов (коронавирус)

Тарас Степаненко (коронавирус)

Андрей Лунин (коронавирус)

Юрий Панькив (коронавирус)

Николай Матвиенко (коронавирус)

Жуниор Мораес (коронавирус)

Безвыигрышная серия Германии

Как бы это странно ни звучало, но сборная Германии еще не побеждала в Лиге наций. В дебютном сезоне немцы попали в дивизион A, где противостояли Нидерландам и Франции. Ни у одного соперника подопечные Лева не выиграли и должны были опуститься в дивизион B.

И в УЕФА решили расширить дивизион A до четырех команд, что спасло "Маншафт" от матчей со слабыми соперниками.

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В новом сезоне безвыигрышная серия немцев продолжилась. В первом туре буквально на последней секунде команда Лева упустила победу над Испанией. Во втором туре немцы неожиданно поделили очки со Швейцарией.

Да, Германия играла в несколько резервном составе, однако до недавнего времени скамейка запасных позволяла "Маншафт" по крайней мере обыгрывать команды уровня Швейцарии.

Почему Украина имеет шансы в игре с Германией

После провального чемпионата мира 2018 года Йоахим Лев получил новый кредит доверия. Тренер начал перестройку команды, выставив за дверь Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга. Покинул команду и Месут Озил.

В немецкой прессе идут дискуссии, что Лев погорячился с решением выставить за дверь 31-летнего Мюллера. В прошлом сезоне Томас стал лучшим ассистентом Бундеслиги.

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Почему Украина может выиграть у Германии? Да, "Маншфат" имеет более звездный состав и на фоне проблем Украины преимущество гостей очевидно. Но пока не понятно, в какой футбол хочет играть Германия.

Лев прививает команде схему 3:4:1:2 или же 3:4:3, и теперь это не дает тех плодов, которые ждут немецкие фанаты. Защита Германии не так стабильна, как была раньше. Коренастые Зюле и Рудигер полезны в единоборствах, но не конкурентны в игре на опережение.

Кажется, что Лев хочет омолодить состав Германии, но уже назрела не только смена футболистов, а, пожалуй, и тренерская...

Впрочем, в этом сезоне Германия еще не играла с основными футболистами "Баварии" в составе. Вероятно, на матч с Украиной выйдут Леон Горецка и Йозуа Киммих, которые удачно атакуют из глубины. Именно их нужно исключить из игры.

Кроме того, большую угрозу будут нести Серж Гнабри и Тимо Вернер, которые будут атаковать высоко с флангов и сужаться в центр. В матче с Украиной, к счастью, игру пропустит безудержный Лерой Сане.

Ключевым для Украины будет умение использовать свободные зоны, которые немцы со своей высокой линией защиты дадут. Однако для этого "сине-желтым" нужно будет преодолевать высокий прессинг.

Букмекерская компания Marathonbet оценивает шансы Украины выиграть матч коэффициентом 14. Коэффициент 1,28, что победа будет за Германией. Ничья в матче – 6,70.