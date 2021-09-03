Украина – Франция: звездный Килиан Мбаппе не приедет в Киев из-за травмы

Защитники сборной Украины могут не беспокоиться о том, как остановить быстрого Килиана Мбаппе. Звездный форвард получил травму и не сможет помочь своей команде.

В конце матча против Боснии и Герцеговины Мбаппе получил травму икроножной мышцы и попросил замену. Обследование показало, что в матчах против Украины и Финляндии сборной Франции рассчитывать на звезду не стоит.

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Футболист уже покинул расположение "Ле Блё", реабилитацию и восстановление он будет проходить под наблюдением врачей ПСЖ.

Напомним, матч отбора на ЧМ-2022 Украина – Франция состоится завтра, 4 июля. 1 сентября Украина сенсационно потеряла победу с Казахстаном (2:2), а Франция не смогла одолеть Боснию и Герцеговину (1:1).

В активе Франции 8 очков, чемпионы мира возглавляют таблицу нашей группы. У "желто-синих" пока только 4 зачетных пункта.