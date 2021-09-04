Украина – Франция: Петраков определился с заявкой, Харатин – вне списка

Наставник сборной Украины Александр Петраков определил исполнителей, которые смогут выйти на поле в матче против Франции. В списке не обошлось без сюрпризов.

Поединок с лидерами нашей группы из-за перебора карточек пропустит Александр Зинченко. Также в заявке отсутствует Игорь Харатин, который пропустил матч с Казахстаном из-за того, что летал в Варшаву для подписания контракта с Легией.

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Вместе тем в обойму вернулись Тарас Степаненко и Александр Зубков.

Заявка Украины на матч с Францией

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо)

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Мыколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия)

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Руслан Малиновский (Аталанта), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар)

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Шахтер)

Матч Украина – Франция Состоится сегодня, 4 сентября. Начало матча – в 21:45.