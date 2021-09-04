Украина – Франция: Харатин обещает чемпионам мира "казахстанский фокус"

Уже сегодня вечером сборная Украины сыграет против Франции в рамках квалификации на чемпионат мира. Новичок Легии Игорь Харатин, который не играл с Казахстаном из-за подписания контракта, не боится силы чемпионов мира.

По словам Харатина, путешествие в Варшаву для подписания контракта с Легией было нелегким, но он успел восстановить силы и готов к битве с французами. Хавбек верит, что "желто-синим" удастся взять очки в матче с чемпионами мира.

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Для меня большая честь – быть здесь, поэтому буду отдавать все силы, чтобы показать себя с лучшей стороны. Не всегда в футболе побеждают фавориты, что именно и показал матч с казахами, поэтому надо работать и надеяться. Только тот, кто отдает все силы, получает результат,

– сказал Харатин.

Напомним, матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 Украина – Франция состоится на НСК "Олимпийский". Арбитр даст стартовый свисток в 21:45.

В активе Украины всего 4 очка, Франция имеет 8 очков и возглавляет таблицу нашей группы.