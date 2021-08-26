Украина – Франция: чемпионы мира удивили количеством дебютантов
Источник:твиттер сборной Франции
Уже 4 сентября Украина примет Францию в рамках квалификации на чемпионат мира. Дидье Дешам огласил список исполнителей, на которых будет рассчитывать в ближайшее время.
В список чемпионов мира попали 23 футболиста. Дидье Дешам вызвал в сборную 4 дебютантов: защитника Тео Эрнандеса, хавбеков Жордана Верету и Орельена Чуамени, форварда Мусса Диаби.
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Заявка Франции на матчи против Боснии и Герцеговины, Украины и Финляндии выглядит так:
Голкиперы: Уго Льорис, Майк Меньян, Стив Манданда.
Защитники: Люка Динь, Лео Дюбуа, Тео Эрнандес, Преснель Кимпембе, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Курт Зума, Дайот Упамекано.
Полузащитники: Н'Голо Канте, Поль Погба, Орельен Чуамени, Жордан Верету, Корентен Толиссо.
Нападающие: Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Антуан Гризманн, Кингсли Коман, Мусса Диаби, Тома Лемар, Антони Марсьяль.
Сейчас в нашей группе квалификации на ЧМ-2022 Франция является единоличным лидером и имеет в активе 7 очков.Ребров разрывает Эмираты: Аль-Айн снова победил и возглавил турнирную таблицу – видео нового триумфа