Украина – Франция: болельщики определили лучшего игрока матча – прогнозируемый выбор

Украина на НСК "Олимпийский" расписала ничью со сборной Франции. Гол в ворота чемпионов мира на свой счет записал хавбек Динамо Николай Шапаренко.

По мнению украинских болельщиков, именно результативный полузащитник был лучшим игроком в составе нашей команды. Интересно, что в гостевом матче против французов Шапаренко тоже получил награду от болельщиков.

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Вчера за Николая проголосовали 55% фанатов. Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил 22% голосов, третье место с 6% занял голкипер Андрей Пятов.

Отметим, что гол в ворота сборной Франции стал для Николая Шапаренко дебютным в составе сборной Украины.

Напомним, все 5 матчей квалификации на ЧМ-2022 Украина сыграла вничью. Нас ждет еще три матча – один против Финляндии и два против Боснии и Герцеговины.