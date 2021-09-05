Украина – Франция: болельщики определили лучшего игрока матча – прогнозируемый выбор
Источник:УАФ
Украина на НСК "Олимпийский" расписала ничью со сборной Франции. Гол в ворота чемпионов мира на свой счет записал хавбек Динамо Николай Шапаренко.
По мнению украинских болельщиков, именно результативный полузащитник был лучшим игроком в составе нашей команды. Интересно, что в гостевом матче против французов Шапаренко тоже получил награду от болельщиков.
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Вчера за Николая проголосовали 55% фанатов. Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил 22% голосов, третье место с 6% занял голкипер Андрей Пятов.
Отметим, что гол в ворота сборной Франции стал для Николая Шапаренко дебютным в составе сборной Украины.
Напомним, все 5 матчей квалификации на ЧМ-2022 Украина сыграла вничью. Нас ждет еще три матча – один против Финляндии и два против Боснии и Герцеговины.Степаненко объяснил ничейный синдром сборной – хавбек видит серьезную проблему