Украина будет бороться, – Шацких уверен в силе "желто-синих" на пути к чемпионату мира

Уже в скором времени, 26 ноября, национальная сборная Украины узнает соперника в плей-офф отбора на Мундиаль в Катаре. С бы кем не пришлось играть – простых матчей ожидать не стоит.

По мнению лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины Максима Шацких, сборная Украины заслуживает того, чтобы поехать в Катар. На стадии плей-офф "желто-синим" нужно показать всю свою силу и умение, чтобы поехать на большой турнир.

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Сборная Украины сделала большой шаг. С итальянцами будет тяжело. По игре они сильные, а также действующие чемпионы Европы. А с остальными сборными можно сражаться. И Украина будет бороться,

– убежден Шацких.

Бывший футболист также отметил роль Александра Петракова в перестройке команды и выразил удовлетворение, что приставка "и.о." больше не касается этого специалиста.

Жеребьевка состоится 26 ноября. Соперником Украины могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.