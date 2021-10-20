Украина - Болгария: известно, когда состоится товарищеский матч

Перед заключительным матчем группового этапа отбора на чемпионат мира сборная Украины проведет спарринг против Болгарии. Матч состоится на стадионе "Черноморец" в Одессе.

Поединок запланирован на 11 ноября. Арбитр встречи даст сигнал о старте матча в 19:30.

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После этого товарищеского матча "желто-синие" отправятся в Боснию, где проведут решающий матч за путевки на Мундиаль в Катаре.

Напомним, сейчас в активе сборной Украины 9 очков, мы находимся на 2 месте в группе. Босния имеет 7 очков и игру в запасе против Финляндии, у которой 8 очков.

В домашнем матче на "Арене Львов" Украина не смогла удержать победу над боснийцами, матч закончился со счетом 1:1.