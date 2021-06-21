Украина – Австрия: Шевченко объявил заявку на матч

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал исполнителей, которые смогут помочь команде пробиться в плей-офф Евро-2020.

Ранее Шевченко сообщал о травмах Зубкова и Попова, поэтому их отсутствие в заявке вполне прогнозируемо. Также обычно вне состава оказался и Роман Безус.

Интересно Потери в сборной: Шевченко сообщил неутешительные новости перед важным матчем с Австрией

Официальная заявка сборной Украины на матч против Австрии:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Беседин (Динамо), Артем Довбык (СК Днепр-1).

Матч Україна – Австрія відбудеться сьогодні, 21 червня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:00.