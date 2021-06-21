Украина – Австрия: Баумгартнер открывает счет после подачи углового – видео

В середине первого тайма австрийцы поразили ворота Георгия Бущана. Украинский голкипер не сумел спасти после удара в упор.

Преимущество австрийской сборной конвертировалось в забитый гол. На 21-й минуте очередной угловой в исполнении подопечных Франко Фоды оказался результативным. Илья Забарный не удержал Кристофа Баумгартнера, который с близкого расстояния расстрелял ворота.

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