Украина – Англия: Шевченко назвал главное отличие между командами

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал главный фактор, который отличает его команду от сборной Англии. Специалист будет строить игру, учитывая некоторое преимущество англичан.

По мнению Шевченко, определяющим фактором в разнице команд является интенсивность, ведь АПЛ – один из лучших чемпионатов в мире. А вот игроки "желто-синих", которые играют в УПЛ, такого преимущества не имеют.

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Несмотря на это, Англия может подойти к матчу в лучшем функциональном состоянии.

Говорить о восстановлении трудно. Конечно, они находятся в лучшем положении, чем мы. Но я думаю, что желание, правильный подход, менталитет и стопроцентная самоотдача будут, – заверил Шевченко.

Напомним, уже в 22:00 на Стадио Олимпико прозвучит стартовый свисток матча 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией.