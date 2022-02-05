Удручает, что такое происходит в 21 веке, – Гвардиола поговорит с Зинченко об Украине

На пресс-конференции перед матчем с Фулхэмом главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о политической ситуации в Украине. Испанец признался, что поговорит о ней с Александром Зинченко.

"Мы обязательно поговорим [об Украине], но пока этого не сделали, потому что мы провели вместе всего три-четыре дня, а до этого он получил травму, и мы были сосредоточены на этом", – сказал наставник Манчестер Сити.

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Также Гвардиола заявил, что пообщается по этому поводу с Александром.

Тот факт, что такие вещи случаются в 21 веке, удручает. Трудно это принять. Я поговорю с Александром, он знает ситуацию гораздо лучше, чем я, – сказал Пеп.

Гвардиола также отметил, что Зинченко готов вернуться на поле после травмы. Матч Кубка Англии между Манчестер Сити и Фулхэмом состоится 5 февраля в 17:00.