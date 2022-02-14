У Супряги проблемы, – тренер Сампдории объяснил игнорирование украинца в игре с Миланом

Сампдория на выезде минимально проиграла Милану. Даже кадровый голод не заставил наставника гостей Марко Джампаоло выпустить Владислава Супрягу.

Милан забил быстрый гол, поэтому Сампдория всю игру должна была думать о том, чтобы отыграться. Впрочем, с усилением атаки у команды были проблемы – Фабио Квальярелла не играл месяц, а Себастьян Джовинко только недавно перешел в Сампдорию.

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На скамейке запасных был и украинец Владислав Супряга, но выпускать его на такой ответственный матч специалист не стал.

Есть Супряга, но у него проблемы с акклиматизацией и формой. Мы боролись достойно, мои ребята выглядели хорошо,

– сказал Джампаоло.

В предыдущем матче против Сассуоло Супряга вышел на замену, но тренер снял его с поля уже через 30 минут. Он сетовал на то, что футболист не знает языка, поэтому не может понять тренерских наставлений.

Аренда Супряги рассчитана на 1,5 года. В Динамо у него не было игрового времени, поэтому переход в Италию может стать спасительным для его карьеры.