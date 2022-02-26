У нас общий враг, – грузинский футболист отпраздновал гол на Кипре с украинским флагом

Форвард кипрского АПОЭЛ Гиорги Квилитая отличился трогательным поступком. Грузин забил гол в матче чемпионата Кипра и поддержал нашу страну.

Поединок между Омонией и АПОЭЛ завершился победой гостей 4:2. Дублем в ворота команды из Никосии отличился Гиорги Квилитая.

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Один из забитых мячей грузин отпраздновал с сине-желтым флагом. Впоследствии Квилитая опубликовал фотографию в соцсетях и отметил украинских футболистов, с которыми выступал в Бельгии: Романа Яремчука, Игоря Пластуна, Романа Безуса, Евгения Макаренко и Андрея Бацулу (с первыми тремя Гиорги делил раздевалку в Генте).

Видео гола и празднования Гиорги Квилитая

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