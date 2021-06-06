Трубин пожаловался на проблемы с плечом: голкипер едет на Евро в составе сборной

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин проводит специальные упражнения с мячом, чтобы как можно быстрее избавиться от болевых ощущений.

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин испытывает дискомфорт в плече.

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В лагере национальной команды он начал делать специфические упражнения, чтобы избавиться от болевых ощущений. Отметим, что молодой вратарь попал в заявку сборной Украины на Евро-2020.

Уже 7 июня подопечные Андрея Шевченко проведут последний контрольный поединок перед Евро-2020 против Кипра, после чего отправятся на континентальное первенство.