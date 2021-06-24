Тренер Швеции рассказал, когда начнет готовиться к Украине

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон доволен первым местом своей команды на стадии группового этапа. Специалист сейчас думает о восстановлении своих подопечных.

Наставник Швеции доволен тем, как его команда проявила себя на стадии группового этапа. Ему удалось собрать коллектив, который состоит из воинов, которые жертвуют друг за друга.

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Сейчас Андерссон заботится о восстановлении игроков, а к матчу с Украиной начнет подготовку позже.

Всегда хорошо иметь больше времени на подготовку. Сейчас самое главное – это восстановление, достаточное количество жидкости и помощь организму восстановиться. В субботу мы начнем думать о сопернике в плей-офф. Нужно накопить достаточно энергии для этой игры, – сказал он.

Матч 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной состоится 29 июля.