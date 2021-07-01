Только если сыграет Шевченко, – английский тренер озвучил провокационное условие победы Украины

Бывший тренер Тоттенхэма и других английских клубов Харри Реднапп не считает Украину сильным соперником. По его мнению, сборная Англии не почувствует сопротивления в 1/4 финала Евро-2020.

По словам Реднаппа, победа Украины в противостоянии с Англией станет для него большим разочарованием, ведь уровень команд, по его мнению, кардинально разный.

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Украине будет очень сложно в четвертьфинале, ведь у Англии игроки намного лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рашфорд, Фоден, Маунт, Санчо... К тому же, наши футболисты сейчас на подъеме – только что выбили из борьбы немцев. Может, если сыграет Шевченко, тогда у Украины появятся шансы на полуфинал, – сказал Реднапп.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится в Риме, на Стадио Олимпико, уже в субботу, 3 июля. Поединок начнется в 22:00. Победитель сыграет в полуфинале против триумфатора пары Дания – Чехия.