Тяжелая потеря: один из лидеров сборной Украины уже не сможет помочь команде на Евро-2020

Андрей Шевченко получил новую головную боль перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Вингер Александр Зубков уже не сможет сыграть на континентальном первенстве.

Украина окончательно потеряла вингера Александра Зубкова на Евро-2020. Футболист Ференцвароша таки не сможет восстановиться к матчу со Швецией.

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Также невозможно его участие в дальнейших играх, если "желто-синие" пройдут в следующий этап. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко будет строить игру команды, учитывая отсутствие важного футболиста.

Напомним, Зубков получил травму еще в первом матче против Нидерландов, после чего так и не успел восстановиться. За право играть в 1/4 финала Евро-2020 Украина поборется со Швецией уже завтра, 29 июня. Начало игры – в 22:00.