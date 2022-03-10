Таловеров успешно дебютировал в основе в еврокубках – весомая заявка Славии на четвертьфинал
10 марта 2022 , 22:46Читати новину українською
Пражская Славия дома уверенно разобралась с ЛАСКом в Лиге конференций. Весь матч за чехов отыграл украинец Максим Таловеров, для которого это была только вторая игра в еврокубках.
Тарас Качараба пропускал матч из-за дисквалификации. Славия выиграла со счетом 4:1.
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В первом тайме дубль оформил нигериец Ира Сор. В середине второго тайма австрийцы один гол отыграли, однако к концу поединка хозяева забили еще дважды. Таловеров ни в одном из голевых эпизодов не участвовал.
Лига конференций, 1/8 финала
Славия – ЛАСК 4:1
Голы: Сор, 3, 29, Олаинка, 82, Траоре, 85 – Балич, 67.