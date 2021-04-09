Первые матчи сборной Украины в квалификации ЧМ-2022 оставили довольно противоречивый послевкус. Но мы видим, как меняется национальная команда. Больше о позитиве и негативе от подопечных Шевченко – в материале.

Три ничейных результата с одинаковым счетом 1:1 против кардинально различных по уровню соперников – не слишком утешительный результат. Давайте посмотрим, какие моменты заставили порадоваться, а над чем нужно работать.

Новая тактика

Игра в 3 центральных защитника с фланговыми фулбэками в поединке против чемпионов мира стала выигрышной. Мы не оставили пространства Килиану Мбаппе и успешно перекрывали быстрые комбинации французов, заставляя их навешивать на Жиру. Были моментные огрехи, за один из которых наказал Гризманн, но итоговая ничья на выезде в матче с Францией – очень хороший результат.

Надежность против Франции​ / Фото УАФ

А вот в матчах против Финляндии и Казахстана большего наполнения флангов в атаке не хватало. Финны и казахи очень плотно защищались, поэтому "желто-синие" довольно часто просто упирались в стену. В домашних стенах хотелось видеть больше остроты, но тренерский штаб Шевченко показал, что может давать результат, стоит только дать команде время понять идею и воплотить ее на поле.

Кадровый потенциал

В отдельных моментах отсутствие Ярмоленко, Степаненко, Коноплянки и Цыганкова было заметным. Конечно, в матче с французами, где мы в основном защищались, потребности в вингерах не было.

Уверенность молодого Забарного​ / Фото УАФ

В матчах с финнами и казахами мы тоже создали достаточно моментов. Но качество завершения атаки, которое могли бы дать Ярмоленко, Коноплянка и Цыганков и спокойная рассудительность в центре, которой не хватает без Степаненко, в итоге сыграли свою роль.

Плотная защита казахов / Фото УАФ

Но надежду вселяет молодежь: Трубин, Забарный, Мыколенко, Матвиенко, Шапаренко и другие достойно себя проявили, а Зинченко и Малиновский показали, что не зря играют в топ-клубах. У этой команды есть большая перспектива, поэтому опускать головы не нужно ни при каких обстоятельствах.

Реализация и ошибки

Создать много моментов и не довести их до логического завершения – главная проблема Украины в первых матчах квалификации ЧМ-2022.

Реализация – проблема Украины / Фото УАФ

В матче с финнами победа была бы заслуженная, а казахи чудом убереглись от разгрома. Впрочем, середняк от топа отличается как раз незначительными деталями, которые и делают результат. В футболе главное – счет, а не статистика. Поэтому, чтобы выйти на качественно новый уровень, команде Шевченко нужно добавить в реализации.

Приятно радует, что теперь Украина пытается контролировать мяч. Но иногда это приводит к ошибкам, которые дорого стоят, как фол Мыколенко и потеряная победа над финнами. Иногда надо найти соответствующий баланс, ведь молодым украинцам еще не хватает класса, чтобы полностью контролировать игру.

Неуступчивость соперников​ / Фото УАФ

Впрочем, негатив можно найти всегда. Но это наша сборная, в которую надо верить и поддерживать при любых обстоятельствах, ведь путь на вершину нужно преодолевать только вместе.