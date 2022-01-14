Такой игры Дженоа раньше не было, – глава итальянских тренеров расхвалил команду Шевченко

Дженоа уступила Милану в драматическом матче и покинула Кубок Италии. Впрочем, подопечные Шевченко дали бой гранду и даже имели шанс на победу.

Футбольные специалисты отметили прогресс Дженоа в игре с Миланом. Их мнение разделяет и президент Ассоциации итальянских тренеров Ренцо Уливьери.

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По его мнению, в матче с Миланом "грифоны" показали отличную игру. Если команда будет играть так всегда – Шевченко не стоит беспокоиться о своем будущем.

В игре произошли изменения, это тоже можно учитывать. Я думаю, что сегодняшнее выступление может успокоить. Я увидел в игре довольно уверенную команду, которой раньше не было,

– сказал Уливьери.

Ранее итальянские инсайдеры сообщали, что руководство Дженоа недовольно результатами команды и готово уволить Андрея Шевченко должности главного тренера. Вместе с тем, от поспешных шагов их удерживает компенсация в 10 миллионов евро, которую нужно будет выплатить украинцу и его штабу в случае досрочного расторжения контракта.

Впрочем, игра с Миланом могла убедить функционеров в прогрессе команды и заставить их дать Шевченко еще несколько шансов.