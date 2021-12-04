Такого я не ожидал, – Шевченко рассказал, какая проблема Дженоа стала неожиданностью

Андрей Шевченко возглавил Дженоа далеко не в лучшее время. Команда находится в зоне вылета, а в 3 матчах под руководством украинца набрала всего 1 очко и не забила ни одного гола.

В 16 туре Серии А Дженоа на выезде померяется силами с туринским Ювентусом. Помочь команде из-за травмы не смогут сразу несколько ключевых исполнителей.

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Андрей Шевченко отметил силу Ювентуса, который возглавляет Массимилиано Аллегри, и прокомментировал сложности с составом команды.

"До того, как приехать сюда, я знал, учитывая календарь, о трудностях, с которыми столкнусь. Но я не ожидал, что будет так много травм. Ювентус – это отличная команда, команда чемпионов, много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол", – сказал Шевченко.

Матч Ювентус – Дженоа состоится в воскресенье, 5 декабря. Стартовый свисток арбитра раздастся в 21:45.