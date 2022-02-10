Супряга не подходит Сампдории, – агент объяснил подписание звездного конкурента украинца

Себастьян Джовинко стал игроком Сампдории. 35-летний нападающий имеет опыт игры за сборную Италии и именитые клубы.

Дебютный матч за Сампдорию оказался для Супряги не слишком удачным. Выход на замену на 34-й минуте и уход с поля почти сразу после перерыва свидетельствуют о не слишком большом доверии тренера.

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После прихода Джовинко пресса начала говорить о том, что украинец больше не будет получать шансы. По мнению агента Алекса Великих, это не совсем так, хотя футболист не совсем отвечает стилю игры генуэзцев.

То, что Сампдория подписала Джовинко, говорит о желании главного тренера еще больше усилить атаку своей команды. Он имеет совершенно разные характеристики с Супрягой и не является прямой заменой,

– сказал агент.

Великих убежден, что при надлежащих тренировках свое время Супряга получит, но ему не стоит рассчитывать на то, что тренер будет делать ставку именно на его прогресс.

Напомним, Супряга перешел в Сампдорию из Динамо на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1,5 года. В договоре прописано право выкупа талантливого украинца.