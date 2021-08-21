Судаков получил полное доверие Де Дзерби: что мешает ему выйти на новый уровень

После вызова в сборную до 18-летнего хавбека Шахтера Георгия Судакова повышенное внимание. По мнению его партнера по сборной и "горнякам" Тараса Степаненко, это вполне оправдано, ведь у парня очень большой потенциал.

Степаненко отметил, что Судаков – очень грамотный игрок, который обладает очень хорошими функциональными данными и техникой. Впрочем, свою роль играет недостаток опыта.

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Хорошие техника, движение, удар – у него все есть, но всегда говорю ему: "Жора, убери немного суету". Иногда он много хочет сделать, но эта суета не помогает. Даже когда мы играли с Металлистом 1925 – он делает большой объем, но очень часто занимает неправильную позицию – иногда важнее сделать это, чем пробежать больше,

– сказал Степаненко.

Также хавбек Шахтера отметил, что главный тренер заверил Судакова в полном доверии и дал право на ошибку, но молодому таланту стоит доказывать право быть в первой команде своей игрой.

Отметим, что Судаков ездил на Евро-2020, но Шевченко не выпускал его на поле. В текущем сезоне он принял участие в 4 матчах за Шахтер, но результативными действиями пока не отмечался.