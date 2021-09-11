Степаненко подкупил Де Дзерби: тренер Шахтера обещает ветерану сборной долгую карьеру

В последнее время опорный хавбек Тарас Степаненко потерял место в основе Шахтера. По словам тренера дончан Роберто Де Дзерби, виной этому тактические планы, но ни в коем случае не отношение футболиста к своей работе.

По словам Де Дзерби, у Степаненко четко определенная позиция на поле, а его конкуренты-бразильцы владеют несколько иными качествами. Тренер строит состав на игру согласно определенной тактики, но не имеет никаких претензий к опытному хавбеку.

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Я очень доволен Степаненко, и говорю это не потому, что он капитан. Я говорю только то, что думаю. Тарас продемонстрировал свою готовность, он один из тех, кто показал самое глубокое понимание моих принципов игры. Под моим руководством он проведет еще много матчей,

– заверил Де Дзерби.

Напомним, уже следующим летом у Степаненко заканчивается контракт с донецким Шахтером. Хавбек защищает цвета клуба с 2010 года.

Пока не сообщалось о ведении переговоров между сторонами о продлении соглашения.