Вице-президент УАФ Александр Герега рассказал о желании Сергея Реброва работать со сборной Украины. По его мнению, "желто-синие" – амбициозный проект с высокими целями.

Кстати УАФ не возьмет Шевченко на административную должность – чиновники считают его некомпетентным

У Реброва действующий контракт. Он мечтал попасть в сборную Украины, как и руководство УАФ мечтало об этом. У нас перспективная сборная, это инструмент, с помощью которого можно получить признание и славу. У нас есть кем играть в футбол,

– сказал Герега.

УАФ ждет, когда Ребров сможет попрощаться с Аль-Айном, а до того момента команда будет в руках Александра Петракова.

Также он добавил, что Малиновский не смог проявить себя на Евро-2020 из-за усталости, но сейчас выросло поколение молодых игроков, которые достигли уровня сборной и готовы помочь команде в любых матчах.