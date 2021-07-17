Стало известно место проведения следующего матча сборной Украины

В четвертом туре отбора ЧМ-2022 украинцы встретятся с Казахстаном. Поединок запланирован на 1 сентября.

Официально было утверждено место проведения матча. Состоится он в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена". Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.

Читайте также Стало известно, когда можно будет приобрести новую форму сборной Украины

Поединок с Казахстаном станет первым для "сине-желтых" после Чемпионата Европы-2020.

Стоит добавить, что Украина сыграла три тура в рамках отбора на Мундиаль в Катаре. Все три противостояния завершились с идентичным счетом 1:1 – с Францией, Финляндией и Казахстаном.

Уже 4 сентября подопечные Андрея Шевченко примут в Киеве французов. На 9 октября запланирован выезд в Финляндию. Через три дня во Львове состоится поединок с Боснией и Герцеговиной, а 16 ноября "сине-желтые" сыграют в последнем туре с боснийцами на выезде.