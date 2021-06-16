Где сборная Украины проведет домашние матчи осенью 2021: города и даты

В октябре и ноябре "сине-желтые" сыграют дома с Боснией и Герцеговиной и Болгарией. Поединки примут Львов и Одесса.

Исполком УАФ утвердил места проведения домашних встреч национальной команды. В частности, матч квалификации ЧМ-2022 против боснийцев примет "Арена Львов". Поединок состоится 12 октября 2021 года.

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Через месяц, 11 ноября 2021 года украинцы проведут спарринг с болгарами. Его примет одесский стадион "Черноморец".

Стоит добавить, что 4 сентября 2021 года команда Андрея Шевченко сыграет поединок отбора на ЧМ-2022 против Франции. Место проведения – киевский НСК "Олимпийский".

После трех сыгранных матчей в квалификационном турнире на чемпионат мира "сине-желтые" занимают второе место с тремя очками. Все три игры (против Франции, Финляндии и Казахстана) завершились с одинаковым счетом 1:1.