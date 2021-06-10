Стал известен комментатор поединка Нидерланды – Украина

Транслятор назначил комментатора, который будет работать на первом матче "сине-желтых" на Евро-2020. Им оказался Андрей Столярчук.

"Первый матч сборной Украины на Евро против Нидерландов прокомментирует Андрей Столярчук", – написал шеф-продюсер телеканалов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько. Напомним, что состоится поединок 13 июня в Амстердаме. Начало – в 22:00.

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Сам поединок покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Кроме того, матч-открытие турнира между Турцией и Италией, который начнется 11 июня в 22:00, прокомментирует Виктор Вацко.