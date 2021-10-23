Специя проиграла Сампдории: Коваленко провел неплохой матч

После выдающегося поединка в прошлом туре украинец на этот раз сыграл все 90 минут. Правда, команда Виктора уступила 1:2 в Генуе.

Уже на 15-й минуте Сампдория открыла счет. Ганец Эмануэль Гьяси срезал мяч в собственные ворота после штрафного удара. Еще до перерыва Антонио Кандрева удвоил преимущество.

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Гости один мяч отыграли только в компенсированное время. Фантастический удар удался Даниэле Верди. Кстати, в зародыше этой голевой атаки участвовал Виктор Коваленко.

От портала WhoScored он получил оценку 6,43 – это пятый показатель в составе Специи. Коваленко совершил 95 касаний до мяча и завершил игру с хорошим процентом точности передач – 88,8 (третьи результаты в команде).

Поражение оставило Специю в подвале турнирной таблицы. Только 7 очков и 17 место.

Чемпионат Италии, 9 тур

Сампдория – Специя 2:1

Голы: Гьяси (автогол), 15, Кандрева, 36 – Верде, 90+4.