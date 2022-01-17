Специя победила Милан – Коваленко отдал ассист и стал творцом сенсации на "Сан-Сиро": видео

Виктор вышел на поле на 80-й минуте при счете 1:1, а в компенсированное время отдал голевую передачу. Фантастическая игра от Коваленко и Специи.

Самые интересные события первой половины встречи случились в самой концовке. На 45-й минуте Тео Эрнандес не реализовал пенальти – игрок хозяев не попал в ворота. Однако через несколько десятков секунд Рафаэль Леау воспользовался передачей из глубины, использовав выход один на один.

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Специя сравняла счет на 64-й минуте. Показательная атака гостей завершилась точным ударом с близкого расстояния от колумбийца Кевина Агудело.

После этого Милан изо всех сил пытался выйти вперед, однако команда Тьяго Мотты удачно убивала время. Фантастическую игру в рамке ворот продемонстрировал вратарь Иван Проведель. Рефери компенсировал пять минут ко второму тайму, а на шестой гости выбежали в контратаку, в завершающей фазе которой Коваленко выписал идеальную передачу на партнера Эмануэля Гьяси. Невероятная концовка!

Специя неожиданно победила вторую команду Серии А (к тому же Милан выиграл три предыдущих матча в чемпионате). В активе Коваленко и партнеров – 22 очка и 14-я позиция в турнирной таблице.

Видео голевой передачи Коваленко

Чемпионат Италии, 22 тур

Милан – Специя 1:2

Голы: Леау, 45+1 – Агудело, 64, Гьяси, 90+6.