Спасите украинцев. Закройте небо! – Сидорчук опубликовал фото роддома в Мариуполе
10 марта 2022 , 00:22Читати новину українською
Источник:инстаграм Сергея Сидорчука
Футболист Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук обратился к миру с важным для украинцев месседжем. Пока соответствующие органы молчат, окупанты продолжают наносить циничные удары по украинским городам.
"Прямой удар российских войск по роддому. Женщины, дети и рабочие под завалами. Спасите украинцев. Закройте небо!" – написал футболист.
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В среду, 9 марта, войска агрессора нанесли авиаудары по детской больнице и роддому. В результате звериной атаки ранения получили 17 человек.
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