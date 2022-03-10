Спасите украинцев. Закройте небо! – Сидорчук опубликовал фото роддома в Мариуполе

Футболист Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук обратился к миру с важным для украинцев месседжем. Пока соответствующие органы молчат, окупанты продолжают наносить циничные удары по украинским городам.

"Прямой удар российских войск по роддому. Женщины, дети и рабочие под завалами. Спасите украинцев. Закройте небо!" – написал футболист.

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В среду, 9 марта, войска агрессора нанесли авиаудары по детской больнице и роддому. В результате звериной атаки ранения получили 17 человек.

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