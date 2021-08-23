Спартак хотел купить Виду, который подорвал Россию лозунгом "Слава Украине": что ответил хорват

Московский Спартак хотел приобрести бывшего динамовца Домагоя Виду, который сейчас играет в Бешикташе. В России его знают благодаря лозунгу "Слава Украине!" после победы Хорватии над Россией на ЧМ-2018.

Спартак активно ищет замену Сэмюэлю Жиго, который вскоре может уйти из клуба. Одним из кандидатов был 32-летний хорватский защитник Бешикаша Домагой Вида, который раньше играл в киевском Динамо.

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Сам агент футболиста заверил, что Спартак с ним не контактировал, а если бы интерес и был, то хорват не собирается бросать все и ехать на заработки в Россию

Готов ли он ехать в Россию? Вида любит Бешикташ и ему очень нравится в Турции,

– сказал менеджер.

Напомним, Домагой поднял настоящий скандал в России, когда после победы над хозяевами ЧМ-2018 вместе с Огненом Вуковичем записал видео, на котором они сказали "Слава Украине".

Сейчас Вида является лидером Бешикташа, он провел за турецкую команду 134 матча и не собирается менять обстановку.