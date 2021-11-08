Как и ожидалось, Александр Петраков был очень лаконичен. На вопросы журналистов он отвечал сдержанно и коротко, поэтому особо оживленного разговора с медиа не получилось.

Каково состояние Ярмоленко и планируете ли ротацию на матч с Болгарией?

Ярмоленко здоров, ротация… Мы готовимся к Боснии, поэтому ни о какой ротации речь не идет. Мы готовимся к игре года.

Что повлияло на решение вернуть Малиновского?

Мы с Русланом пролистали эту страницу. Все.

Мыколенко пропускает сбор. Видите ли Зинченко на позиции левого защитника?

Я еще подумаю над этим.

Корниенко – игрок ротации или основная замена Мыколенко?

Я не могу говорить так о своем игроке. Будут тренировки, тогда будем смотреть и принимать решения.

Почему вызвали Гармаша и на какой позиции вы его видите?

Я его знаю еще с юношества, он может сыграть на многих позициях. Он хорошо играет в УПЛ, поэтому заслужил вызов. Никакой сенсации в этом нет.

Беспокоит ли вас отсутствие игровой практики у Пятова? На кого вы сделаете ставку?

Я буду советоваться с Кернозенко, тренировки покажут, кто из вратарей будет номером один. Решения будем принимать перед матчами.

Также Петраков пригласил одесситов и гостей города прийти 11 ноября на стадион "Черноморец" и поддержать желто-синих в матче с Болгарией.