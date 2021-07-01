Сорвал голос и схватился за голову – невероятные эмоции Вацко в матче со Швецией: вирусное видео

Комментатор исторического поединка против Швеции Виктор Вацко не сдерживал эмоции. Эпизод с голом Артема Довбика – сплошной восторг.

Второй самый поздний гол в истории чемпионатов Европы подарил огромную радость миллионам болельщиков по всей стране. Комментатора матча он заставил схватиться за голову.

Читайте также Божья помощь в матче со Швецией: как Бущан защищал свои ворота крестиком – фотофакт

Уже в субботу, 3 июля, "сине-желтые" сыграют в четвертьфинале Евро-2020 с Англией. Начало встречи в 22:00 по Киеву.