Сорвал голос и схватился за голову – невероятные эмоции Вацко в матче со Швецией: вирусное видео
1 июля 2021 , 09:58Читати новину українською
Источник:канал "Футбол 1/2/3"
Комментатор исторического поединка против Швеции Виктор Вацко не сдерживал эмоции. Эпизод с голом Артема Довбика – сплошной восторг.
Второй самый поздний гол в истории чемпионатов Европы подарил огромную радость миллионам болельщиков по всей стране. Комментатора матча он заставил схватиться за голову.
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Уже в субботу, 3 июля, "сине-желтые" сыграют в четвертьфинале Евро-2020 с Англией. Начало встречи в 22:00 по Киеву.