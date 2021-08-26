Соперники Динамо и Шахтера, группы для Зинченко и сборников – что нужно знать о жеребьевке ЛЧ

Сегодня, 26 августа, в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих оппонентов узнают два украинских клуба, а также команды, где выступают футболисты национальной сборной: Манчестер Сити, Реал, Аталанта и Бенфика.

Когда состоится

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 начнется 26 августа в 19:00 по киевскому времени. Специальными гостями будут Бранислав Иванович и Майкл Эссьен. Трансляция процедуры запланирована на сайте УЕФА и сервисе Megogo.

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Кто принимает участие

На групповом этапе сыграют 32 участника (6 победителей квалификационных раундов, в частности Шахтер, и 26 владельцев прямых путевок). Всего будут представлены команды из 15 стран. Впервые в основной стадии турнира сыграет представитель Молдовы. Украинскому тренеру Юрию Вернидубу удалось вывести в группу тираспольский Шериф. Также своих соперников узнают Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Лунин (Реал), Руслан Малиновский (Аталанта), Роман Яремчук (Бенфика).

Состав корзин

Первая корзина: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.

Вторая корзина: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д.

Третья корзина: Порту, Аякс, Шахтер, РБ Лейпциг, Зальцбург, Бенфика, Аталанта, Зенит.

Четвертая корзина: Бешикташ, Динамо, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.

Формат турнира

Команды из одной национальной ассоциации разводятся по разным группам. Кроме того, традиционно на этом этапе не могут сыграть между собой украинские и российские команды.

В следующий раунд выходят по две лучшие команды из каждого квартета. Участники, финишировавшие третьими в группах, будут играть в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Базовые даты матчей

Тур 1: 14/15 сентября

Тур 2: 28/29 сентября

Тур 3: 19/20 октября

Тур 4: 2/3 ноября

Тур 5: 23/24 ноября

Тур 6: 7/8 декабря

Финал Лиги чемпионов 2021/2022 состоится 28 мая.