Соболь помог Брюгге вырвать победу у Шарлеруа и возглавить таблицу Лиги Жюпиле

Матч чемпионата Бельгии между Шарлеруа и Брюгге подарил зрителям настоящую драму. Судьба поединка решилась лишь на последних секундах.

Лига Жюпиле, 8-й тур

Шарлеруа – Брюгге – 0:1

Голы: де Кетеларе, 90+2

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Главное противостояние тура чемпионата Бельгии завершилось триумфом Эдуарда Соболя и партнеров. Первый тайм прошел в борьбе тактик, соперники пытались найти брешь в построении друг друга.

Второй тайм подарил зрителям больше драйва. Команды начали обмениваться острыми выпадами, а время на табло показывало, что судьбу матча может решить всего один гол.

Так и произошло – уже в компенсированное арбитром время Брюгге сумел вырвать важную победу. "Черно-синие" набрали 17 очков и вернули себе лидерство в турнирной таблице.