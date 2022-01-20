Сначала был недоволен, а сейчас кайфую от футбола, – Коваленко о переезде в Италию

Карьера Виктора Коваленко в Специи складывается довольно неплохо. Аренда позволила ему набрать форму и прогрессировать.

Полузащитник сборной Украины и итальянской Специи Виктор Коваленко поделился впечатлениями от Серии А. В Украине ему было некуда прогрессировать, в то время как в Италии за место под солнцем нужно бороться.

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"Счастлив, что перебрался сюда. Мне кажется, что я здесь прогрессирую. В Украине, так сказать, мой футбольный рост приостановился", – сказал хавбек.

По словам футболиста, уровень чемпионата Италии и Украины – поразителен. Серия А – это турнир, в котором каждый матч играют как последний.

В Украине, если ты игрок Шахтера или Динамо, ты знаешь, что выйдешь сейчас на поле, обыграешь и поедешь домой. Здесь матч можно как выиграть, так и проиграть. Другая игра – другая история,

– заверил Коваленко.

Итальянские тифози тоже очень требовательны. Если команда не демонстрирует хорошую игру – они это так просто не оставят.

"Фанаты даже закрывали нас на стадионе после поражения в Кубке и не выпускали, пока не собралась вся команда поговорить с ними. Не думаю, что такое есть и в Украине. Здесь люди живут футболом, хотя и их ходит на стадион 5 тысяч", – добавил футболист.

Поначалу дела Коваленко в Италии шли не очень хорошо, но после адаптации все начало налаживаться.

Первые два месяца не был доволен переездом в Италию, потому что тяжело менять одну страну на другую, но сейчас – кайфую от футбола,

– заверил хавбек.

Виктор Коваленко играет за Специю на правах аренды, права на него принадлежат Аталанте. Здесь он сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

Автор Роман Колодрубский