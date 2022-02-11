Сикан провел второй поединок за Ганзу: команда украинца проиграла одному из лидеров

Новичок немецкой команды снова вышел на замену. На этот раз Даниил Сикан и его партнеры не смогли справиться с бременским Вердером.

До перерыва команды голов не забивали. Зато к середине второго тайма гости создали комфортное преимущество. Марвин Дукш и Никлас Фюллькруг фактически определили победителя.

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Сразу после второго пропущенного гола на 75-й минуте тренерский штаб хозяев бросил в бой Даниила Сикана. Наш форвард результативными действиями не отличился, но все же один гол Ганза отыграла усилиями Робина Мейснера.

Вердер, как минимум на сутки, возглавил турнирную таблицу (на выходных свои матчи сыграют Дармштадт и Санкт-Паули). Ганза пока идет 13-й.

Друга Бундеслига, 22 тур

Ганза – Вердер 1:2

Голы: Мейснер, 83 – Дукш, 54, Фюллькруг, 74.