Сикан фантастически дебютировал за Ганзу – гол таланта спас команду от поражения

Украинский нападающий Данило Сикан впервые вышел на поле в футболке германской Ганзы. Дебют получился более чем удачным – форвард забил через 2 минуты после выхода на поле.

В матче Второй Бундеслиги Дармштадт принимал Ганзу. Сначала инициативу перехватили хозяева, и совсем скоро она воплотилась в гол.

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Во втором тайме Ганза бросилась отыгрываться. В надежде усилить активность в атаке, наставник гостей выпустил на поле Даниила Сикана. Украинец ожиданий не подвел – уже через 2 минуты нападающий забил свой первый гол за новую команду.

До конца матча команды обменялись несколькими выпадами, но вырвать победу никто не смог. В итоге – голевая ничья. Дармштадт имеет в активе 41 очко и остался третьим в таблице, Ганза с 25 зачетными баллами все еще находится в зоне вылета.

Чемпионат Германии 2021/22. Вторая

Дармштадт – Ганза – 1:1

Голы: Кемпе, 24 – Сикан, 65