Швед перешел в Мехелен – в Бельгии в восторге от трансфера таланта

Украинский вингер Марьян Швед стал полноценным игроком Мехелена. Бельгийцам удалось договориться с Селтиком о полноценном контракте.

Мехелену удалось договориться с шотландским Селтиком о переходе 24-летнего вингера Марьяна Шведа. Теперь украинец стал полноценным игроком бельгийского клуба.

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Контракт Марьяна с Мехеленом рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Финансовые условия пока не разглашаются. Соглашение Марьяна с Селтиком было рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, прошлый сезон Швед провел в Мехелене на правах аренды, где себя довольно неплохо зарекомендовал. За 22 матча он забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Как рассказал спортивный директор Мехелена Том Калуве, клуб долго работал над трансфером украинца.

Мы долго и усердно работали над этим переходом. Все счастливы, что это наконец-то случилось. Марьян продемонстрировал свой потенциал после тяжелого старта и проявил готовность остаться в нашем клубе. Это еще больше укрепляет веру в наш проект, – сказал Калуве.