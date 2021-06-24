Швеция – Украина: Маркевич ожидает реабилитации за провал с Австрией

Бывший наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич убежден, что Швеция – это соперник, с которым можно бороться за выход в следующий раунд. Специалист ожидает от сборной нового уровня игры.

По мнению Маркевича, команде Андрея Шевченко нужно реабилитироваться перед миллионами украинских фанатов за невыразительную игру против Австрии.

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И уже скоро появится шанс реабилитироваться, тем более, что очередной соперник – сборная Швеции, примерно одного с нами уровня. Обнадеживает и то, что должен успеть восстановиться Александр Зубков, и тогда у тренерского штаба исчезнет головная боль из-за того, кому доверить левый фланг полузащиты, – сказал Маркевич.

Также специалист надеется, что Руслан Mалиновський и Александр Зинченко проявят свои лидерские способности и поведут команду вперед.

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2020 Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало игры – в 22:00.