Швеция сборной Украины по зубам, – бывший тренер "желто-синих" верит в команду Шевченко
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Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной. По мнению специалиста, шансы на выход в следующий этап у обеих команд равны.
По мнению Буряка, Швеция – очень непростой соперник, стиль игры которого напоминает немецкую Бундеслигу.
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Соперник Украины дисциплинированный, очень сильный физически и играет очень рационально, что может создать трудности подопечным Шевченко.
Главная проблема сборной Украины – это то, что мы не можем никак сыграть оптимальным составом. У нас три-четыре футболиста выпадают из этого ансамбля основы. Поэтому, конечно, обыгрывать Австрию очень сложно. Будем ждать этой игры с очень непростым соперником. Швеция Украине по зубам. Это не Италия, не Франция и не Германия. Это такая же команда, как Украина, – считает Буряк.
Поединок между Швецией и Украиной за право продолжить борьбу на Евро-2020 состоится во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.Украина проиграет Швеции, турнир выиграет Франция – прогноз искусственного интеллекта на Евро-2020