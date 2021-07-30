Путь свободен: Дженоа продала форварда и сможет приобрести украинского чемпиона мира Супрягу
30 июля 2021 , 09:32Читати новину українською
Источник:твіттер Ніколо Скіри
Скорее всего, Владислав Супряга уже в ближайшее время переедет в Италию. По крайней мере, обстоятельства для него складываются наилучшим образом.
Рома договорилась с Дженоа о трансфере узбекского форварда Эльдора Шомуродова. Римляне арендовали футболиста с опцией обязательного выкупа за 16 миллионов евро.
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Также "грифоны" заложили в договор получение процента от последующей продажи футболиста. Таким образом, уход основного нападающего должен открыть двери для перехода в Дженоа нападающего киевского Динамо Владислава Супряги.
Напомним, что в Киеве на Владислава не рассчитывают – Луческу отправил его домой прямо со сборов.Часть адского дуэта: агент озвучил планы Трабзонспора на героя Евро-2020 Довбыка