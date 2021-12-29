Шевченко сдал положительный тест на COVID-19 – тренер Дженоа уже сообщил о своем состоянии

У генуэзцев продолжаются кадровые проблемы. К травмам футболистов добавились неприятные новости о здоровье главного тренера.

Наставник "грифонов" Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус. Украинский специалист уже изолировался от команды.

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Также заболевание на COVID-19 обнаружено у капитана команды Доменико Кришито. У других представителей Дженоа – отрицательные тесты. Сообщается, что при отсутствии Шевченко командой будет руководить его ассистент Мауро Тассотти.

К сожалению, должен сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил результат теста соответствующим органам здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба, – написал Андрей Николаевич в инстаграмме.

Напомним, что следующий поединок Дженоа намечен на 6 января. Соперником генуэзцев будет Сассуоло. После 19-ти матчей в Серии А команда Шевченко идет на 18-й строчке с 11 очками.